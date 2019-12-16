Meclis'te rekor kırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bütçe görüşmelerinin yedinci gününde bir rekora imza attı. Saat 11:00'da başlayan genel kurul toplantısı hiç ara vermeden saat 20:15'te tamamlandı. Bu maratonda ne gerginlik arası ne de yemek molası verildi.

Bir önceki Meclis oturumunu TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın yönetmişti. Aydın, yeni rekor nedeniyle oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Levent Gök'ü kutladı. Aydın, Gök'e hitaben şunları söyledi:

"Bugün burada hiç kalkmadan 8 saat 15 dakika Meclis'i yönettiniz. Tebrik ediyorum, kutluyorum."

Gök de buna karşılık olarak "Kendisi daha önceki en uzun süreli yöneten Meclis Başkanvekili olarak bugün bana devir teslim yaptı, teşekkür ediyorum" dedi.