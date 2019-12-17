İzmir’deki Las Tesis gösterisinde gözaltına alınan 20 kadın serbest bırakıldı

Kadınlar, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, bir kısmı gösteri günü bir kısmı da daha sonra adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınmıştı.

Emniyette ifadeleri alınan 20 kadın serbest bırakıldı.

Emniyetten yapılan açıklamada, gözaltı kararı verilen birçok kadın hakkında, PKK, DHKP-C ve MLKP gibi terör örgütleriyle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önceden soruşturma yürütüldüğü ifade edildi.

Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde düzenlenen danslı gösteriye katılan 25 kadın hakkında gözaltı kararı verilmişti.