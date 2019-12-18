Çorum'da aynı mahallede aynı gün 2 kişi intihar etti

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 18. Sokak’ta oturan, evli ve bir çocuk babası 31 yaşındaki Gökhan T.'den haber alamayan yakınları dün akşam eve geldi. Kapının açılmaması üzerine de polise haber verdi. Polisin çilingir yardımıyla girdiği evde, Gökhan T.'nin tavana asılı cesedi bulundu.

‘Özür dilerim’ yazılı not bıraktı

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan T.'nin kızına, “Seni çok seviyorum kızım. Özür dilerim” yazılı not bıraktığı ortaya çıktı.

Bahçelievler Mahallesi Karşıyaka 1. Cadde'de de 32 yaşındaki Oktay A. evinde, tavana bağladığı elektrik kablosuyla kendini astı. Oktay A.'nın cesedi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğiktim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, intiharlarla ilgili soruşturma başlattı.