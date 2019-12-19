Çocuğu ısıran kazlar antik kente sürgün edildi

Antalya Müzesi'nin bahçesinde beslenen kazlardan biri, ziyarete gelen bir çocuğu kovalayıp, ısırdı. Ailenin şikayeti üzerine 7 kazın Perge Antik Kenti'ne sürgün edilmesine karar verildi. Kazlar, çevresi tel örgüyle çevrili 5 dönümlük alanda kümes hayvanlarıyla yaşıyor.

Antalya Müze yönetimi, yabancılara verdiği sesli tepkiyi de dikkate alarak, güvenlik ve doğal görsellik adına bahçede 7 kaz beslemeye başladı.

Ancak kazlardan biri, müzeyi gezen bir ziyaretçinin çocuğunu önce kovaladı, ardından kalçası ve bacağından ısırdı. Olayın ardından çocuğun ailesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na şikâyette bulundu.

Bakanlığın uyarısı üzerine envantere kayıtlı kazlar, müze yönetimi tarafından kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Aksu ilçesi Perge Antik Kenti yanındaki bir araziye yapılan kümese taşındı.

Özel bir araçla taşınan kazlar, burada etrafı tel çitle çevrili, antik kent sınırlarındaki 5 dönümlük araziye bırakıldı. Sürgün kazlar, burada tavuk, ördek, horoz ve yabani hindilerle birlikte yaşıyor.

Perge Antik Kenti'nin giriş kapısının sol tarafındaki alanın iki kapısına da 'girilmez' levhası asıldı. Gündüz diğer hayvanlarla bu yeşil alanda serbestçe dolaşan kazlar, geceleri ise kümeslere alınıyor. Antik kenti ziyarete gelenler tel örgülerin ardından kaz ve diğer hayvanları izleyebiliyor.

'Perge'nin sürgün kazları diyoruz'

Hürriyet’ten Salim Uzun'a konuşan Antalya müzesinde görevli bir personel şunları söyledi: “Müzenin bahçesindeki kazları hem görsellik hem de bekçi köpeği gibi kullanıyorduk. Müzeyi ailesiyle ziyaret eden bir çocuk kazları rahatsız etmiş. Kazın biri de çocuğu ısırmış. Olay Ankara’ya kadar gitti. Yapılacak tek şey kazları müzeden uzaklaştırmaktı. Biz de kazları Perge’ye gönderdik. Şimdi onlara ‘Perge’nin sürgün kazları’ diyoruz.”

Olayı doğrulayan Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Altunel, “Kazlarımız Perge’de çok mutluymuş. Antik kenti ziyaret eden herkes kazlarımızı görebilir” diye konuştu.