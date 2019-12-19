YÖK, Şehir Üniversitesi'nin Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verdi

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama, "(Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devri) Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
YÖK, Şehir Üniversitesinin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör Marmara Üniversitesine devrine karar verdi.
Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) yapılan açıklama, "(Şehir Üniversitesinin garantör üniversiteye devri) Öğrencilerin mağduriyet yaşamaması hususunda azami dikkat ve hassasiyet gösterilecek" denildi.
Ayrıntılar geliyor...
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