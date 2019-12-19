Saadet Partisi’nden Kanal İstanbul videosu

Saadet Partisi, son günlerde tartışılan Kanal İstanbul projesine dikkat çekmek için bir video yayımladı. Videoyu paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Kanal İstanbul projesinden yıllar sonra Sayın Erdoğan’dan bir ‘ihanet ettik’ açıklaması daha duymak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Projenin yapılış amacının ‘Arsa rantı' olduğu iddia edilen videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “İstanbul'a ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz” sözlerine yer verildi.

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