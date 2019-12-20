Önce polis memuru arkadaşını öldürdü, ardından intihar etti

İzmir’in Çiğli ilçesinde henüz belirlenemeyen sebepten dolayı polis memurunu olan erkek arkadaşını öldüren kadın ardından intihar etti.

Akşam saatlerinde İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Uğur Mumcu mahallesi 8790/5 sokak üzerinde bulunan bir sitede Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli F.Y’nin gece görevi için emniyete gelmemesinden şüphelenen mesai arkadaşları kendisine ulaşmaya çalıştı.

Yapılan çalışmaların ardından F.Y’nin arkadaşı S.Y’nin evinde olduğunu öğrenen ekipler adrese intikal etti. Daire ziline basan ekipler, kapının açılmaması üzerine olay yerine çilingir çağırdı. Çilingir vasıtası ile içeriye giren ekiplerce polis memuru F.Y’nin ve arkadaşı S.Y’nin cansız bedeni ile karşılaştı.

İl Emniyet Müdürü olay yerine geldi

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, cinayet mahalline gelerek incelemelerde bulunan ekiplerden bilgi aldı. İddiaya göre, yapılan ilk incelemelerin ardından S.Y’nin tabanca ile arkadaşı F.Y’yi öldürdüğü ve suç aletinin S.Y’nin yakınında bulunduğu ileri sürüldü.

Öte yandan, F.Y’nin ve S.Y’nin cansız bedeni savcının incelemesinin ardından, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.