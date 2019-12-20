İYİ Parti, Star Wars'ın son filmine de reklam verdi: 'Yeni bir parlamenter sistem gelsin'

İYİ Parti, bugün vizyona giren 'Star Wars: Skywalker’ın Yükselişi' filminin öncesinde yayınlanmak üzere reklam videosu hazırladı.

Reklamda “Gelecek birinin değil bizim” sloganıyla parlamenter sisteme atıf yapılan reklam filminde, “Unutma. Karanlıkların krallığında hapistir, korkuyla yaşayan. Ve korku bir yoldur karanlık tarafa giden. Öfkeye dönüşür zamanla. Öfke, ‘nefrettir’ aslında. Nefret; acıyla biter her zaman. Çık korkularından. Güçlü geleceği için cumhuriyetin, yeni bir parlamenter sistem gelsin. Gençlerin ellerinde yükselsin, demokratik cumhuriyetin bayrağı. Unutma. Gelecek;’birinin’ değil bizim. Ve sen olmazsan biz olmayız” ifadelerine yer verildi.

Reklamın, filmin gösterileceği tüm sinema salonlarında yayınlanacağı belirtildi.

İYİ Parti, 2017'de de 'Star Wars Son Jedi' filmi için de reklam vermişti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, kurmayları ile birlikte filmi izlemeye gitmişti. Reklamda Star Wars filminde geçen 'güç'e atıf yapılarak “Güç İYİ’nin yanında olsun” ifadesi kullanılmıştı.