Fatih Altaylı: Arsızlığın, hayasızlığın bu kadarına şapka çıkartıyorum

Fatih Altaylı, Habertürk'te 'Bir başarı öyküsü' başlığıyla yayımlanan yazısında "Bu bir şikayettir. İlgili tüm kurumlara. İki gündür cep telefonumu tanımadığım bir numara arayıp duruyor. Numara şu: 0212 945 95 22. Tanımadığım numaraları açmadığım için yanıt vermiyorum numaraya" ifadesini kullandı.

Altaylı şöyle devam etti:

"Bir iki üç beş on. Sonunda ısrarlı aramalara dayanamayıp açıyorum. Belli ki hayat memat meselesi. Açtığımda karşımda bir kayıt. ‘İyi günler. Sağlıklı bir hayat için check up yaptırın’ diyerek başlayan bir bant. En sonunda ‘İlgilendiyseniz 1’i tuşlayın’ 1’i tuşluyorum. Kayıt devam ediyor. ‘Arkadaşlarımız sizi arayacak’ 5 dakika sonra aynı numara bir daha arıyor. Açıyorum. Karşımda bir kadın. ‘Check up talebiniz için geri dönüş yaptık’ diyor. Hangi hastane olduğunu soruyorum. ‘Biyomedikal Sağlık Merkezi’ diyor kadın.

Bunun üzerine ‘Hanımefendi beni rahatsız etme hakkınız yok. Zırt pırt telefonumu aradınız. Kim olduğunuzu öğrenmek için ilgilendiğimi söyledim. İlgilenmiyorum ve sizden şikayetçi olacağım’ diyorum. Kadıncağız ‘Özür dileriz’ falan diyerek kapatıyor. Ben de ‘Artık aramazlar herhalde’ diye rahatlıyorum. 15 dakika sonra aynı numara bir kez daha arıyor. Bu kez farklı bir kayıt. ‘Kanser taraması yaptırmak istiyorsanız....’ diye başlıyor. Karşımdaki bant olmasa sülale boyu dalacağım. Kapatıyorum telefonu. Arsızlığın, hayasızlığın bu kadarına şapka çıkartıyorum."