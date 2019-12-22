Erdoğan'dan 'Hanuka Bayramı' mesajı: Din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdık

Hanuka Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Din, dil ve ırk ayrımı yapmayı reddeden köklü bir medeniyetin mensupları olarak, her bir vatandaşımızın inancını özgürce yaşayabilmesine önem veriyoruz. 17 yılda farklı alanlarda hayata geçirdiğimiz reformlarla din ve vicdan özgürlüğünün önündeki engelleri tek tek kaldırdık" dedi.