Üniversiteli kızları izlemek için tuvalete gizli kamera yerleştiren doktora soruşturma

Bartın'da aile sağlığı merkezinde pratisyen hekim olarak görev yapan 50 yaşındaki doktor, evinin yan dairesinde oturan üniversiteli 2 genç kız öğrenciyi gizli kamerayla görüntülediği iddiasıyla gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden doktor serbest bırakılırken, Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

Bartın'ın Kemerköprü mahallesinde bir aile sağlığı merkezinde aile hekimi olarak görev yapan K.Ü., hazırladığı düzenekle yan daireye yeni taşınan 2 kız üniversite öğrencisinin tuvalet penceresinden içeriye gizli kamera yerleştirdi.

Kız öğrencilerden biri tuvaletteki kamerayı fark ederek durumu polise haber verdi.

Polis ekipleri, doktor K.Ü.'yü gözaltına alırken, evde bulunan kamera ve bilgisayara el koydu.

Suçunu itiraf etti

DHA'nın haberine göre, karakolda suçunu itiraf eden doktor, savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Doktor K.Ü.’nün olayın ardından izne ayrıldığı öğrenilirken, Bartın Sağlık Müdürlüğü ise idari soruşturma başlattı.