Uzungöl'de kaçak yapıların yıkımına başlandı: Yıkıma engel olmak isteyenlere TOMA'lı müdahale

Trabzon Çaykara'daki Uzunöl'de ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak 112 kaçak yapıdan 95'i için yıkım, 17'si için de traşlanması yönünde karar alındı.

Ekipler, bu yapılarla ilgili alınan kararı uygulamak için dün gece yarısı harekete geçti. Yıkım ekipleri jandarma eşliğinde Uzungöl'e doğru yola çıktı. Ekiplerin yola çıktığını haber alan vatandaşlar, araçları ile barikat kurarak yolu ulaşıma kapattı. Ekiplerin geçişine izin vermeyen vatandaşlara polis TOMA ile su sıkarak müdahale etti. Güvenlik güçleri ile yıkım ekiplerini engelleme çalışan vatandaşlar arasında gerginlik yaşandı.

Gece saatlerinde yaşanan gerginliğin ardından çok sayıda jandarma ekibinin geniş güvenlik önlemleri altında sabahın ilk ışıklarıyla ekipler hareke geçti. Ekipler, belirlenen kaçak yapıları, iş makineleri eşliğinde yıkmaya başladı.

Valilikten açıklama

Trabzon Valiliği, Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de, imar barışına aykırı kaçak yapıların yıkımına ilişkin yazılı açıklamda bulundu. Açıklamada, "Çaykara ilçesi; Uzungöl bölgesinde yıkım kararı verilen 48 yapı tamamen, 17 yapı ise kat eksiltmesi şeklinde olmak üzere toplam 65 yapının 23 Aralık 2019 günü saat 06.00 itibariyle yıkımına başlandı" denildi.