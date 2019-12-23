CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, ağabeyinin FETÖ'den açığa alındığı iddia eden eski CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün'e tepki gösterdi.

Kuşoğlu, "Nedir bu bana yönelik kampanya? Sinan Aygün’le üç yıldır görüşmedim. İddia ettiği gibi Genelkurmay’da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu. Sinan Aygün'ün bu iddialarını yargıya taşıyorum. Sürekli bu hadiselere karıştırılmak istenmemin nedenini milletimizin sağduyusuna bırakıyorum" dedi.

Nedir bu bana yönelik kampanya?S.Aygün’le üç yıldır görüşmedim. Sayın Kılıçdaroğlu ile Aygün’le ilgili tek kelime konuşmadım. İddia ettiği gibi Genelkurmay’da çalışmakta olan bir ağabeyim yok. Kardeşim ise 6 yıl önce emekli oldu. Allah’a şükür hiç bir pis işe beni bulaştıramazlar — Bülent Kuşoğlu (@bkusoglu) December 21, 2019

​Devamla "Biz devlet gücüne, medya ve para gücüne rağmen büyük şehirleri aldık. Artık asla iktidar eski gücünde olmayacak. Kolay bırakmayacaklar rantı ve saltanatı. İftira, yalan ve tehditler artacak. Sonuçta Allah’ın izniyle asrın idraki, devletin izanı ve milletin imanı galip gelecektir" ifadesini kullanan Kuşoğlu, şunları kaydetti:

"S Aygün, Konuyla hiç bir ilgim olmadığı halde, konuyla ilgilenen 2 'dost'unun adını vermeyip benim adımı veriyor. Hiç ilgisi yok iken ve yalan yere benim 'ağabey'imle Fetö bağı kurarak beni suçlu göstermeye çalışıyor. Sizce neden hedefteyim? Neden iftiralara maruz kalıyorum?"

S Aygün, Konuyla hiç bir ilgim olmadığı halde, konuyla ilgilenen 2 “Dost”unun adını vermeyip benim adımı veriyor. Hiç ilgisi yok iken ve yalan yere benim “Ağabey”imle Fetö bağı kurarak beni suçlu göstermeye çalışıyor. Sizce neden hedefteyim? Neden iftiralara maruz kalıyorum? — Bülent Kuşoğlu (@bkusoglu) December 23, 2019

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