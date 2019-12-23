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    Türkiye'nin yeni denizaltısı suyla buluşuyor

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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, "Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer almaktadır" dedi.

    Güler, Gölcük Tersane Komutanlığında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı, Yeni Tip Denizaltı Projesi'nin birinci gemisi Pirireis'in havuza çekme ve beşinci gemisi Seydialireis'in ilk kaynak töreninde, kahraman Türk donanmasının gücüne güç katacak önemli bir projenin hayata geçirildiğini belirtti.

    Kendi kara sularının yanı sıra Atlantik'ten Büyük Okyanus'a kadar her coğrafyada etkin harekat icra etmeye her daim hazır olan Türk Deniz Kuvvetleri'nin yüce ulusun gurur kaynağı olmayı sürdürdüğünü vurgulayan Güler"Bugün denizaltıların üç boyutlu ortamda hareket edebilmeleri uzun süre lojistik destek almadan harekat yapabilmeleri ve en önemlisi tespit ve teşhis edilmeden sürpriz etkisi yaratabilmeleri deniz harbinde üstünlük sağlamakta ve deniz harbinin kaderini değiştirme imkanı vermektedir. Bu nedenle Türk Deniz Kuvvetleri denizlerdeki güç mücadelesinde envanterindeki denizaltılar ile etkin ve caydırıcı bir kuvvet olarak yer almaktadır" diye konuştu.

    Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın da değişen harekat ihtiyaçları ve teknolojik ilerlemelere uygun olarak platformlarını geliştirdiğine dikkati çeken Güler, şunları kaydetti:

    "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Reis Sınıfı denizaltılarla de yeni imkanlara kavuşacak ve gücüne güç katacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın pek çok zaferi tarihe altın harflerle yazdıran kahraman komutan ve leventlerinin taşıdığı inanç ve ruhla en modern deniz harp silah ve vasıtalarını öz kaynaklarımızla inşa edip denizcilikte en üstün eğitim seviyesine ulaşarak kendisine verilen görevleri bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da başarıyla yerine getireceğine ve denizlerdeki Türk hak ve menfaatlerini koruyarak atalarımızdan aldığımız şerefli sancağı daha da yükseklere taşıyacağına olan inancımız tamdır."

    Pirireis'in 2022 yılında hizmete girmesi planlanıyor

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de yeni tip denizaltı projesinin bir sözleşmenin ötesinde, kamu ve özel sektörün ahenk içerisinde çalıştığı örnek program olduğunu söyledi.

    Demir, proje kapsamında başkanlık tarafından yürütülen teknoloji transferi, altyapı geliştirme, yerlileştirme ve sanayileşme faaliyetlerinin olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını dile getirdi.

    Milli Savunma Bakanlığı envanterine girecek olan "reis sınıfı" denizaltılarında mevcut sistemlerin geliştirilerek kullanılmasına yönelik Ar-Ge faaliyetlerine başlanıldığına değinen Demir, şöyle konuştu:

    "Yerli ve milli yakıt pili, ana elektrik motoru, batarya ve çeşitli tipte sonarların geliştirilmesine kurumumuz bünyesinde başlanılmıştır. Ar-Ge faaliyetleri kapsamında elde edilecek ürünlerin önümüzdeki senelerde başlayacak diğer sualtı platformları projelerimizde kullanılmaya başlanması ve teknik açıdan dünya pazarında tercih ediliyor olması kurumumuzun stratejik hedefleri arasında orta ve uzun planları arasında yer almaktadır. Proje kapsamında tedarik edilen denizaltılar havadan bağımsız tahrik sistemi için dünya üzerinde kullanılmakta olan üç fazla sistemden yakıt pili teknolojisini kullanmakta olup donanmamız için bir ilk olma niteliği taşımaktadır."

    Demir, "Bugün havuza çekim işlemini gerçekleştirdiğimiz Pirireis denizaltımızın 2022 yılında hizmete girmesi planlanmaktadır. Proje kapsamında inşa faaliyetlerine devam edilmekte olan diğer 5 denizaltımızın 2027 yılına kadar hizmete girerek donanmamızın gücüne güç katması beklenmektedir" ifadesini kullandı.

    İsmail Demir, başkanlığın, Türkiye'nin küresel güç olma ülküsüne matuf olarak milli sanayiinin savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilir ve idame edilebilir kapasiteye ulaşmasını teminen, gerekli politika ve stratejilerin geliştirilmesi süreçlerine öncülük yaptığını sözlerine ekledi. 

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Türk Deniz Kuvvetleri, Orgeneral Yaşar Güler, Yaşar Güler, Denizaltı, Türkiye
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