AYM Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesi hakkındaki başvuru için kararını verdi.

Yüksek Mahkeme, Kanal İstanbul'un Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli kapsamına alınmasına ilişkin düzenlemenin iptal istemini reddetti. AYM'nin kararı oy birliğiyle alındı.

CHP, YİD modeline ilişkin iptal başvurusu yapmıştı.

ÇED raporu kabul edilmişti

Kanal İstanbul projesine ilişkin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca uygun bulunarak dün kabul edilmişti. ÇED Raporu halkın önerilerini almak üzere 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde halkın görüşüne sunulacak.