Kurum: Kanal İstanbul depremi nasıl tetikleyecek arkadaşlar, bahçenizdeki yüzme havuzu da tetikler o zaman

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve hazırlanan ÇED raporunun, ekleriyle birlikte 16 bin sayfa olduğunu söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, kamuoyunda tartışmalara neden olan Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

İstanbul Boğazı'ndaki deniz trafiğinin Panama kanalının 4, Süveyş kanalının 3 katı olduğunu belirterek "Gemi sayısı azalsa da boyutları ve yükleri arttı. Yılda 50 bin gemi geçiyor" ifadesini kullandı. Boğaz'da yılda ortalama 8 kazanın meydana geldiğini vurgulayan Kurum, projeyle ilgili olarak hazırlanan ÇED raporunun 16 bin sayfa olduğunu aktardı.

Kurum, projeye tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da tepki gösterdi:

"Bütün kamu kurum ve kuruluşlarla açık şeffaf toplantılar gerçekleştirdik. 50'ye yakın kamu kurum kuruluşu toplantıda kurumlarını temsil ettiler. İnceleme değerlendirme toplantı tutanağına baktığınızda ÇED raporunun yeterli olduğunun komisyon üyelerince tespit edildiği imza altına alınmıştır. 44. sırada İBB de toplantıya katılmış tutanağa şerh düşmeden görüş bildirmiştir. Belediye başkanımız itiraz ediyor daha elemanının ne yaptığının farkında değil. Hiçbir şerh düşmüyorsunuz tutanağı imzalıyorsunuz. İtiraz edeceksen toplantı tutanağına 'şerh düşüyorum' de, 'imzalamıyorum' de. Toplantı tutanağını imzalıyorsunuz."

'Kanal İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma ve özgürlük projesidir'

Kurum, sözlerinin devamında "Kanal İstanbul Projesi boğazımızı koruma kurtarma ve özgürlük projesidir. Örnek bir şehircilik projesidir" ifadesini kullandı. Projenin depremi tetikleyeceğine dönük iddialara da yanıt veren Kurum, şunları kaydetti:

"Deprem 7 kilometre derinlikte olacak. Bu Kanal İstanbul nasıl depremi tetikleyecek arkadaşlar? Bahçenize yaptığınız yüzme havuzu da o zaman depremi tetikler."

© AA / Kanal İstanbul projesi

'İBB projede ister yer alsın, ister yer almasın'

Kurum, devamında büyükşehir belediyesine yönelttiği eleştiride şu ifadeyi kullandı:

"İBB Kanal İstanbul projesinde ister yer alsın, ister yer almasın. Bugüne kadar projeleri nasıl milletimizle yaptıysak, bundan sonrasında da yapacak güce sahibiz. Katkı yapmalarını zaten beklemiyoruz."