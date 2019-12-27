TOGG 'Devrim' mühendislerini andı

'Türkiye'nin Otomobili'nin tanıtılmasına sayılı saatler kala TOGG'nun resmi Twitter sayfası 'Türkiye’nin Otomobili' (@TOGG2022) tarafından, bugün saat 00.00'da sürpriz bir paylaşım yapıldı.

TOGG hesabından, Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında üretilen yerli otomobil "Devrim"in beyaz renkli modeli paylaşıldı. Paylaşımda, "Devrim mühendislerine saygıyla…" ifadesi kullanılırken, "#YeniliğeYolculuk, #TürkiyeninOtomobili, #TOGG" etiketlerine yer verildi.

Gecenin ilerleyen saatlerine rağmen yoğun ilgi gören söz konusu paylaşım kısa sürede binlerce beğeni aldı. Bazı kulanıcıların "Bu sefer olacak", "Artık başka Devrimler yaşamayalım, tüm Türkiye arkanızda" şeklindeki yorumları da dikkati çekti.

Türkiye'nin, 29 Ekim 1961 yılında "Devrim" arabasıyla başardığı "yerli otomobil üretme" hedefinin üzerinden 58 yıl geçti. Ordunun cadde binek ihtiyacını karşılayacak otomobil tipinin geliştirilmesi amacıyla tasarlanan ilk yerli Türk otomobili "Devrim"den 4 adet üretilmişti.

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