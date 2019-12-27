Kaftancıoğlu, Kanal İstanbul'a itiraz dilekçesini teslim etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da bugün Beşiktaş İlçe Başkanı Gözde Fil ile birlikte Beşiktaş'taki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gelerek itiraz dilekçesini teslim edenler arasındaydı.

İitiraz dilekçesini teslim ettikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kaftancıoğlu, "Bu mücadele olduğu sürece bu inanç olduğu sürece biz bu kentte kent cinayeti işlenmesine asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ben burada şunu bir kez daha hissettim ki İstanbul halkı bu haklılıkta ve bu inançta olduğu sürece hiçbir şeyi yapamazlar. Hep ne diyoruz: Halk için, hak için hakikat için mücadele ediyoruz ve bu halk bunu gösteriyor. Kendi adıma mutlu olmanın ötesinde çok duyguluyum. Vatandaşın İstanbul'a sahip çıkmış olmasından dolayı duyguluyum ve bu duygu hali de korkunç bir umut veriyor bana” dedi.

İl Başkanımız Dr. Canan Kaftancıoğlu, Beşiktaş İlçe Başkanımız Gözde Fil ile birlikte Kanal İstanbul ile ilgili ÇED raporuna itiraz dilekçesini Beşiktaş'ta bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim etti. pic.twitter.com/klPwsa1BRZ — CHP İstanbul (@CHP_istanbulil) December 27, 2019

​Kanal İstanbul projesiyle ilgili hazırlanan ÇED raporuna itirazların 2 Ocak 2020 tarihinde sona ereceğini hatırlatan Kaftancıoğlu, “31 Mart seçimleri için ‘'Bir şeyler oldu ama ne oldu anlamadık' demişlerdi. Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanı ya da Kanal İstanbul cinayetini hayata geçirmek isteyenler her an ‘Bir şeyler oluyor ama ne oluyor anlayamıyoruz' diyebilirler. Çünkü bilime, halka, ortak akla değil de sadece kendilerinin söylediklerinin doğru olduğuna inanmasalar bile bunun üzerinden iş yapan insanların ne söyleyeceğinin bir kıymeti yok" ifadelerini kullandı.

Kaftancıoğlu ayrıca, Ocak ayında bilim insanlarının bir araya geleceğini belirterek "Büyükşehir Belediye Başkanımız bu konuda çağrıyı yaptı. Bütün siyasilere de çağrı yaparak orada sizin, benim, siyasetçilerin değil bilim insanlarının, ortak aklın değerlendirilmesi yapılacak. Bence onların ne söyleyeceği önemli” diye konuştu.