'Karsan Yönetim Kurulu Başkanı Kıraç yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için duyurmadı'

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz, yerli otomobil lansmanında üretici TOGG üyeleri arasında yer alan İnan Kıraç’ın sahneye çıkmadığına dikkat çekti. Yılmaz'ın aktardığına göre Kıraç 3-4 ay önce Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini söyledi ama törene gölge düşürmemek için bu duyuruyu erteledi.

Yılmaz’ın '5 babayiğit sahneye eksik kadroyla çıktı' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Gebze'de ‘Bilişim Vadisi’nde yapılan görkemli tanıtımla, tek bir merkeze kilitlendik!

Milli kaynaklarla üretilecek ‘Türkiye'nin Otomobili’ hayali, küresel inovasyon ligine katılım hedefiyle gerçekleşiyor

25 Haziran 2018'de yüzde 5 hissesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) ait olan; yüzde 19'ar hisse ile Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu'nun ortaklığında kurulan Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (TOGG) üreteceği yüzde 100 elektrikli otomobil C-SUV; 2022 yılında piyasaya çıkacak.

Törende anons edilen ‘5 babayiğit’ sahneye eksik kadroyla çıkıyor.

© AA / Emrah Yorulmaz Yerli otomobilin örtüsü kalktı, ilk ön siparişi Erdoğan verdi: 'Made in Turkey' değil 'made in Türkiye'

Bundan 3-4 ay önce Kıraç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık sorunları nedeniyle projeden çekilmek istediğini bildirmişti. TOGG'da elektrikli minibüs, otobüs gibi ticari araçlar üreten tek otomobil sanayicisi Kıraç, törene gölge düşürmemek için ‘ayrılma kararını’ ilan etmeyi ötelemiş.

Karsan'ın büyüme modelinde uluslararası piyasalar yer alıyor.

2007 yılında TOGG ortaklığına, Borusan Holding de girmek istemişti.

Otomobilin hammaddesi çelik olduğundan, BMW distribütörlüğünün yanı sıra, çelik yatırımları da bulunan Borusan, Kıraç'ın şirketi Kök Grubu'nu devralabilir!

Bu arada ‘Anadolu ve Zorlu Grubu küçülürken, Borusan'ın mali durumu da çok parlak değil’ diyenler az değil…"