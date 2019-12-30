İstanbul'da metrobüs hattında çalışacak yeni aracın testine başlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) yapılan açıklamaya göre, belediyenin metrobüs hattında çalışan otobüsleri yenilemek için başlattığı çalışma devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda çift körüklü bir otobüs test edilmişti, hali hazırda filoda bulunan Capacity araçlarının yeni modelinin testine de başlandı.