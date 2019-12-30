Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanı Tanrıverdi'nin sözlerine AK Partili Metiner'den tepki

SADAT'ın kurucularından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın askeri danışmanı olan Adnan Tanrıverdi'nin geçtiğimiz hafta yaptığı, 'Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız' açıklamalarına eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner'den tepki geldi.

Uluslararası Savunma Danışmanlığı'nın () kurucularından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın askeri danışmanı olan'nin geçtiğimiz hafta yaptığı, "Mehdi gelecek. Ortamı buna göre hazırlamalıyız" açıklamaları tartışmalara neden oldu. Tanrıverdi'nin sözlerine AK Partili Mehmet Metiner tepki gösterdi.

Tanrıverdi'nin açıklamaları tartışmalara neden olurken, 'Metiner de Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ''Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor! Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturturlarsa ne diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanımızın askeri başdanışmanı sıfatını taşıyan biri böyle konuşuyorsa oturup dizimizi dövelim! Düşmanlarımızın arayıp da bulamadığı şeyi kendi ağzından sunuyor! Şimdi o birileri kalkıp bu laflar üzerinden Cumhurbaşkanımızı hedef tahtasına oturturlarsa ne diyeceğiz? pic.twitter.com/haxQk6jFMl — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) December 29, 2019

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği (ASSAM) ve Üsküdar Üniversitesi'nin iş birliğiyle 'ASRİKA Ortak Savunma Sanayii Üretimi' temasıyla İstanbul'da düzenlenen 3. Uluslararası İslam Birliği Kongresine katılan Tanrıverdi, kongreye ilişkin yaptığı açıklamada"İslam Birliği olacak mı olacak. Nasıl olacak Mehdi Hz. geldiği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM bunu yapıyor" ifadelerini kullandı.