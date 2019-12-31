Evli çifti tehdit eden gizemli kişi polis çıktı

Ankara'da yeni evli E.Y. ve N.Y. çiftini gece yarısı arayan bir kişi hakaret edip tehditler savurdu. Gizemli kişinin Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'nde görevli bir polis olduğu ortaya çıktı.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Ankara'da yaşayan yeni evli E.Y. ve N.Y. çifti, 8 Aralık'ta gece yarısı telefonları çaldı. N.Y., telefonu açınca bir erkeğin hakaretleri ve tehditlerine maruz kaldı. Telefonu hemen kapattı. Tehditler bu kez SMS mesajı olarak devam etti.

N.Y.’nin eşi E.Y. numarayı geri aradı. Telefonu açan kişi E.Y.’ye de sinkaflı küfürler ettikten sonra "Senin secereni ortaya dökerim. Tüm ailenizin bilgileri bende” dedi.

Gizemli kişi, bu sözlerin ardından çiftin aile bireylerinin kimliklerini ve adreslerini tek tek söyledi ve tehditlerini yineleyerek telefonu kapadı.

Çift sabah emniyete giderek kendilerini tehdit eden numaranın kime ait olduğunun belirlenmesi için Ankara Fatih Polis Merkezi’nden yardım istedi. N.Y., buradaki yetkililerden, kendilerini arayan kişinin Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde polis olarak görev yapan D.T. olduğunu öğrendi.

'Bir polis memuru 'Bizim arkadaşımız böyle şeyler yapmaz' diye hayıflandı'

D.T. adlı polisle hayatında karşılaşmadığını söyleyen N.Y., Fatih Polis Merkezi’nde yaşadıklarını şöyle anlattı: “Emniyette numarayı teyit ederek bu numaranın polis memuruna ait olduğunu söylediler. Hatta bir polis memuru, ‘Bizim arkadaşımız böyle şeyler yapmaz’ diye hayıflandı. Sonrada şikayetimden vazgeçmemi istediler. Ben de ne olursa olsun şikayetimden vazgeçmeyeceğimi söyledim.”

Polis merkezinden ayrılan çift bu kez suç duyurusunda bulunmak için savcılığa gitti. Ancak görüştükleri savcı da, polisler gibi şikayette bulunmamalarını istedi. N.Y. savcının kendilerine “Şikayetinizden vazgeçin. O size hakaret etmiş siz de ona hakaret etmişsiniz. O da tazminat davası açar” dediğini söyledi.

Polisin tehditlerinden korkan N.Y. ve E.Y. takip edildikleri şöphesiyle Emniyet’ten koruma talebinde de bulundu. Ancak Emniyet bu talebi kabul etmedi.

Gergerlioğlu, konuyu Meclis gündemine taşıdı

N.Y. ve E.Y. çifti tüm çabalarına karşın bir sonuç alamayınca HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’ndan yardım istedi. Gergerlioğlu, bahsi geçen numarayı ve polis memuru olduğu belirtilen kişinin isim ve soy ismini Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na ileterek konunun incelenmesini talep etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi de veren Gergerlioğlu, şu soruların yanıtlamasını istedi: