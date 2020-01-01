Filtresiz santraller tek tek mühürleniyor

Termik santral düzenlemesinin veto edilmesinin ardından, Manisa’nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Konya Şeker'e ait Soma Termik ile Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santralleri, gerekli şartları karşılayamadıkları için mühürlendi.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Konya Şeker’e ait termik santrale, verilen 1 aylık süreye rağmen bacalara filtre takılmaması nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından gece yarısı santralin kömür giriş kapıları mühürlendi.

Termik santraldeki 3 bacaya filtre takılması için 1 ay süre verildi. Fakat bu süre zarfında bacalara filtre takılmadı. Bunun üzerine harekete ekipler, gece yarısı harekete geçti. Yetkiller, yeni yılın ilk dakikalarında polis ekipleri eşliğinde gittikleri Soma Termik Santrali’ni, mühürleyerek faaliyeti durdurdu.

Halk kararı sevinçle karşıladı

İçinde her birinde 1 buhar türbini jeneratörü, 1 kazan, 1 kondeser, 1 soğutma kulesi olan ve 165 megawatt gücünde 6 ünitesi bulunan Soma Termik Santrali’nin hava kirliliğine neden olduğunu söyleyen yöre halkı, kararın veto edilmesini sevinçle karşıladı. Vatandaşlar, 2 ünitesi 1 bacaya bağlı olan santralin bacalarına filtre takılması halinde ilçede sağlık sorunlarının azalacağını kaydettiler.

Zonguldak'taki santralde de üretim durdu

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali’nde (ÇATES) de üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014’te özelleştirme sonucu Elsan Enerji’ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali’nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu.