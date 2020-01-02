TMSF: Nissan'ın eski CEO'sunu İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin bizimle ilgisi yok

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Nissan'ın eski CEO'su Carlos Ghosn'u, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Sarraf’a ait ve TMSF'nin kayyumluğunda olduğu yönündeki iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan açıklamada "Basın Yayın ve İnternet Haber sitelerinde çıkan 'Japon CEO Carlos Ghosn'un, İstanbul’dan Beyrut’a götüren özel jetin Rıza Sarraf’a ait ve TMSF'nin kayyımlığında olduğu' iddia edilmiştir" hatırlatmasında bulunuldu.

Açıklama şöyle devam etti:

"Çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Rıza Sarraf’a ait şirket ve varlıklar TMSF kayyımlığında yönetilmediği gibi haberde bahsedilen özel jetin TMSF ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır."