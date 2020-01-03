Türkiye'de bir ilk: Avcılar Belediyesi'ne açık kimlikli trans kadın şoför

Haberi sosyal medya hesabından Albayrak, Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli’ye teşekkür etti ve şu mesajı paylaştı:

"Merhaba, çok mutlu ve sevinçliyim. Çok istemekle alakalı belki ve tabiki biraz da karşı tarafın da insiyatifi arzusu ile olan bir şey. Ve gene Türkiye’de ve CHP çatısı altında bir ilk. Bu ilki gerçekleştiren Belediye Başkanımız Syn Turan Hançerli'ye de çok teşekkür ediyorum. Bir ilk onun da sayesinde Avcılar'da ve Avcılar Belediyesi'nde yaşanıyor. Artık şöför olarak işe başlamış bulunmaktayım. Destek olan herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Gene bir ilki başarmak ayrıca çok güzel. Açık kimlikli bir trans kadın ve trans kadın şöför olarak başkanımıza ve belediyemize çok teşekkürler."

Daha önce CHP'deydi

Albayrak daha önce Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Avcılar İlçe örgütünün yöneticisi, 2015’te İstanbul üçüncü seçim bölgesinden milletvekili aday adayı ve 2017’de de Merkez Mahallesi’nin delegesi seçilerek Türkiye’de ilklere imza atmıştı.