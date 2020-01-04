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13:47 04 Ocak 2020
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    Sözcü gazetesi

    AA: Sözcü gazetesi, kendi bilgi eksikliğini ve bizim iyi niyetimizi görmek yerine ahlak dışı yayınlarına devam ediyor

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    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu, Sözcü gazetesinde yer alan iddialara ilişkin olarak açıklama yaptı: "Sözcü gazetesi, kendi bilgi eksikliğini ve Anadolu Ajansı’nın iyi niyetini görmek yerine, ısrarla saldırgan, provokatif, hedef gösteren, ahlak dışı ve hukuksuz yayınlarına devam etmektedir."

    Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu, ajansın resmi internet sitesinde Sözcü gazetesine yönelik olarak bir 'tepki açıklaması' yayınladı.

    "İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 Aralık 2019 tarihinde Sözcü gazetesinin sahibi, bazı yönetici ve yazarlarının ‘Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yardım etme’ iddiasıyla yargılandığı davayı karara bağlamış, bazı sanıklara çeşitli sürelerde hapis cezasına hükmetmiştir" ifadesiyle başlayan açıklama, şöyle devam etti:

    "Anadolu Ajansı, bu önemli gelişmeyi, tamamen tarafsız biçimde Türkiye ve dünya kamuoyuna aktarmıştır.

    Anadolu Ajansı’nın İngilizce yayınında, davanın seyrini de hatırlatmak amacıyla, 27 Mayıs 2017 tarihindeki haberimizden de yararlanılmış, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay ile çalışanlarına yönelik yürütülen soruşturmayla ilgili Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen sevk yazısının ayrıntıları verilmiştir.

    Savcılığın söz konusu sevk yazısında, ‘gazetecilik mesleğinde tecrübeli ve kamuoyunda tanındıkları değerlendirilen 3 tanığın beyanının alındığı’ ifade edilmektedir ve bu ifade de hiçbir yanlış anlamaya sebebiyet vermeyecek bir çeviriyle İngilizce haberimizde yer almıştır.

    Sözcü gazetesi, İngilizce haberimizdeki ‘unidentified’ kelimesinin ‘gizli tanık’ anlamına geldiği yanılgısından yola çıkarak, Anadolu Ajansı’na ve Genel Müdürümüz Sayın Şenol Kazancı’ya yönelik, ahlak sınırlarını da aşan saldırgan yayınlar yapmaya başlamıştır.

    Oysa İngilizcede gizli tanık kavramı için ya ‘anonymous’ ya da ‘secret witness’ kelimeleri kullanılmaktadır. Anadolu Ajansı da İngilizce haberlerde gizli tanık kavramı için ‘secret witness’ ifadesini kullanmaktadır. Abonemiz olan Sözcü gazetesi kendilerine sunduğumuz haber yayın sisteminde kısa bir araştırma yaparak, bunun böyle olduğunu net olarak görecektir.

    Ajansımız, haberde kullanılan doğru İngilizce kelimenin Sözcü gazetesi tarafından Türkçeye yanlış çevrilmesinden yani tamamen bilgi eksikliğinden kaynaklanan tepkiye yine de iyi niyetle yaklaşmış ve haberde düzeltme yapmıştır.

    Sözcü gazetesi, kendi bilgi eksikliğini ve Anadolu Ajansı’nın iyi niyetini görmek yerine, ısrarla saldırgan, provokatif, hedef gösteren, ahlak dışı ve hukuksuz yayınlarına devam etmektedir.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibatı ve iş birliği mahkeme kararıyla tespit edilmiş olan Sözcü gazetesinin ve bazı yazarlarının, kendi bilgi eksikliklerinden yola çıkarak Anadolu Ajansı’na ve Genel Müdürümüz Sayın Şenol Kazancı’ya yönelik pervasız saldırıları, suçluluk ve suçüstü yakalanma psikolojisinin çok açık tezahürüdür.

    Sözcü gazetesi, AA’ya ve Genel Müdürümüze, her türlü basın ve insani ahlak ilkelerini çiğneyerek, manşetten ve yazı sütunlarından saldırmak suretiyle kendi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile irtibat suçunu örtmeye çalışmakta, Ajansımızı ve Genel Müdürümüzü hedef alarak okuyucusunun dikkatini dağıtmayı amaçlamaktadır.

    Bu yıl kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutlayan Anadolu Ajansı, 100 yıl boyunca olduğu gibi bugün ve yarın da tarafsız, ilkeli, ahlaklı ve milli yayınlarına sarsılmadan devam edecektir.

    Anadolu Ajansı ve Genel Müdürümüz üzerinden kendi terör suçlarını perdelemeye çalışanlar ise kuşkusuz mahcup olacaklardır.

    Ayrıca Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesi tarafından birkaç gündür yapılmakta olan saldırılar karşısında her türlü hukuki yola başvuracak; hukuktan ve sözleşmelerden kaynaklanan haklarını da çekinmeden kullanacaktır."

    Etiketler:
    Tepki, haber, FETÖ, Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesi
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