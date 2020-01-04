Çavuşoğlu Pompeo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Pompeo ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanların, Irak, İran ve ikili konuları ele aldığı belirtildi.