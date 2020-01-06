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10:11 06 Ocak 2020
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    Taksi

    Uber'in yerini korsan taksi aldı, eski Taksiciler Odası Başkanı Uğur 'Çok sert tepki verip yanlış yaptık' dedi

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    Yasaklanan araç çağırma uygulaması Uber'in yerini korsan girişimler doldurdu. Uber'in kapatılması için mücadele eden eski Taksiciler Odası Başkanı Yahya Uğur, "O dönem Uber'e karşı yanlış kampanya yaptık. Biz hizmeti iyileştirseydik şimdi korsan bu kadar artmazdı" dedi.

    Uber'in yasaklanması sonrasında taksi piyasasında ilginç gelişmeler yaşanıyor. Son dönemde sayıları hızla artan korsan taksiler özellikle İstanbul'un dört bir tarafına yayılırken taksiciler de onlara engel olmak için şikâyete başladı.

    Sosyal medya üzerinden özellikle de WhatsApp grupları üzerinden haberleşen ve müşteri kabul eden korsan taksiler internet üzerinden açık açık ilan veriyor. Taksiciler de bu ilanlardan yola çıkıp ilgili makamlara bildirimde bulunuyor. Korsan taksilerin aleni bir şekilde hızla yayılmasının en büyük sebebi ise normal taksilerin neredeyse yarı ücretine yolcu taşımaları.

    Ayrıca normal taksilerin hizmet kalitesinin her türlü uyarıya rağmen düzenlememesi de vatandaşları korsan taksilere yönlendiriyor. Nüfus artışına rağmen ticari plakalı taksi sayısının 17 bin 395 ile sınırlı tutulması ve vatandaşın taksi bulmada yaşadığı zorluklar da korsan taksilere talebin artmasının bir başka nedeni. 

    103 korsan durak

    Hürriyet gazetesinden Emre Eser’in haberine göre, korsan taksiler başta Google olmak üzere internet platformlarına açık açık ilan veriyor; haritalar üzerinde semt bazında durak telefonları paylaşıyorlar. Bu telefonlar üzerinden WhatsApp, bip gibi uygulamalar yoluyla vatandaştan çağrı alıyor, iletişime geçiyorlar. Kendi aralarında ise yine WhatsApp gibi uygulamalarla haberleşiyorlar. Sadece Google üzerinden 'korsan taksi' araması yaptığınızda yüzlerce ilanla karşılaşıyorsunuz. Google üzerinden Kadıköy, Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, Ümraniye ve Kartal gibi semtler için arama yapıldığında hizmet veren 103 korsan taksi durağına ulaşılabilyor. Bu duraklarda 5-10 araç hizmet verir durumda. Üstelik her sınıftan araç bulmak mümkün. Hem normal binek araçlar hem de VIP olarak adlandırılan 8-10 kişilik özel araçlar da taksi hizmeti veriyor.

    Taksiciler ise korsan taksiye hem karşılar hem de özeleştiride bulunuyorlar. Denetimi noktasında eksiklik yaşandığını söyleyen İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Emniyet görevlileri yoğunluktan dolayı düzenli denetim yapamıyor. Biz, verilen ilanları ve internet sitelerini tespit edip gerekli yerlere bildiriyoruz. Denetimlerin artması gerekiyor" derken eski Başkanı Yahya Uğur, "Biz Uber Türkiye'ye ilk girdiğinde çok sert tepki vererek yanlış yaptık" görüşünde.

    'Bu kadar artmazdı'

    Yahya Uğur, korsan taksilerin hızla artmasıyla gelinen noktayı, "Uber konusunda çok agresif davrandık. Bu süreci hemen yargıya taşıdığımızda Uber'i herkes öğrendi. Uber'in reklamını eylem yapan taksiciler yaptı. Uber de bunu çok iyi kullandı. O dönem taksici esnafı verdiği hizmeti kaliteli hale getirseydi korsan bu kadar artmazdı. Vergi avantajına rağmen araçları istenilen düzeyde yenilemediler. Şu an geldiğimiz noktada bu şekilde ilan ve uygulama ile çalışan 5 bin üzerinde korsan taksi var. Taksiciler için kötü bir tecrübe oldu. Şimdi yeni uygulamalarla turizm amaçlı yolcu taşımacılığı da bu uygulamalara kapı aralıyor" sözleriyle anlattı. 

    İkiz plaka var, şikayet yok

    Taksicilere göre son dönemde artan bir diğer uygulama ise ikiz plaka. İkiz plaka sorununun yılardır devam ettiğini söyleyen Yagya Uğur, "Daha önceden taksiciler bu plakaları görüp şikâyet ediyordu. Belediye bu şekilde yaklaşık 400 plakayı değiştirdi. Ancak son dönemde maalesef işin içinde bazı galericiler var. Bir taksici ikiz plaka görüp plaka sahibine iletiyor ama şikâyet olmadığı için bu plakalar çalışmaya devam ediyor" dedi. Ahmet Çavuş ise "4-5 bin ikiz plakanın çalıştığı söyleniyor. Bu konunun üzerine gidilip acil denetimler yapılmalı" diye konuştu.

    Taksiciler: Havalimanında etkinler

    Havalimanında WhatsApp merkezli bir sistemin kullanıldığını söyleyen Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi (SAWKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çavuş, "Daha önce Uber sisteminde olanlar şimdi havalimanlarının çevresinde bekliyor. WhatsApp grupları var. İçerde sürekli dolaşan 'hanutçular' gelen yolcuları bir şekilde ikna ediyor. Yakında bekleyen araç bir mesajla kapıda beliriyor ve tıpkı bir turizm firması gibi karşılayıp hızlıca gidiyorlar. Çok büyük bir rant var" ifadelerini kullandı. 

    Korsanlar: Kayıt altında çalışabiliriz

    Korsan taksicilik yapan kişiler ise kendilerine daha uygun bir çalışma zemini oluşturulmasını istiyor. İstanbul'daki taksilerin kentin ihtiyacını karşılamadığını söyleyen korsan taksi sahipleri, "Biz de kayıt altında ve denetime tabi olarak çalışmak istiyoruz. Yeni bir sistem oluşturulmalı ve plakalar şoförlere dağıtılmalı. Böylece korsan sorunu ortadan kalkar. Bu araçların çoğu Uber yasaklandığı için korsan çalışıyor" diyor.

    Etiketler:
    Taksiciler Odası, Yahya Uğur, Taksi, Korsan, Uber
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