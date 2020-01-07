Arapça Kanal İstanbul paylaşımına Türkçe yanıt: Devam edeceğiz

İBB Sözcüsü Murat Ongun’un Arapça attığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi” tweetine, Katarlı medya patronu Abdullah bin Ahmed el Haşimi, Türkçe olarak “Yine kanal etrafında arsa almaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, Arap şirketlerin çevresinde arazi satın aldığı Kanal İstanbul projesi ile ilgili Twitter hesabından Arapça “İlgililere duyurulur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kanal İstanbul’dan çekildi” paylaşımını yaptı.

إلى من يهمه الأمر: انسحبت بلدية اسطنبول الكبرى من مشروع قناة اسطنبول — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 6, 2020

Gazete Duvar'ın haberine göre, Ongun'un tweetine Payitaht Abdülhamit, Diriliş Ertuğrul dizilerini Arapçaya çevirerek yayınlayan ALNOOR TV’nin Katarlı sahibi Abdullah bin Ahmed el-Haşimi, Türkçe bir tweet ile yanıt verdi.

© Fotoğraf : Twitter Abdullah bin Ahmed el-Haşimi'nin Twitter'dan yanıtı

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman da Katarlı medya patronunun tweetini alıntılayarak, Arapça şu yorumu yaptı:

“Biz de size Kanal İstanbul’u yaptırmayacağız. İstanbul’un rantını yedirmeyeceğiz, arsalarınızda tarım yaparsınız ancak.”

نحنو لن نسمح لكم بأنشاء قنال اصطنبول ولن نسمح لكم بأكل حق اصطنبول وأراضيكم لا تصلح إلا لزراعة Biz de size Kanal İstanbul'u yaptırmayacağız. İstanbul'un rantını yedirmeyeceğiz, arsalarınızda tarım yaparsınız ancak https://t.co/1AmzpCE57y — NADİR ATAMAN (@NADiRATAMAN) January 7, 2020

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