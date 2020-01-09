Arkeolog cinayetinde savcı indirim istedi, avukat 'Takım elbise iyi hal nedeni olamaz' dedi

Antalya'nın Kemer ilçesi Çıralı sahilinde Olimpos Antik Kenti'nin kazı alanı sorumlusu arkeolog Sinan Sertel'i bıçaklayarak öldüren sanığın 18 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Antalya 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın duruşmasına, tutuklu sanık Sadık Poyraz ile öldürülen Sertel'in ablası Nurcan Doğan ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın 'kasten insan öldürme suçu'ndan cezalandırılmasını talep ederek, verilecek cezada haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı, sanığın 'haksız tahrik' indirimi uygulanarak 'kasten öldürme' suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaanın ardından söz alan müşteki avukatı Ali Özgür Oğuz ise, "Sanığın ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep ediyoruz. Çünkü, sanık eylemini planlayarak, yapmıştır. Bu cinayette tasarlama vardır. Haksız tahrik indiriminin uygulanmaması gerekiyor. Durum öyle bir hal aldı ki artık cezaevlerinde tutuklular birbirleriyle takım elbise, kravat değiş tokuşu yapıyor, hatta kiralıyorlar. Takım elbise giymek iyi hal nedeni olamaz. Ayrıca, kanunun ilgili maddelerinde belirtildiği üzere, bir kişinin kamu görevi nedeniyle öldürülmesi halinde insan öldürmenin ağırlaştırılmış hali gerçekleşmiş oluyor" dedi.

Öldürülen arkeoloğun ablası Nurcan Doğan da sanığın, kardeşinin yaşam hakkını elinden aldığını belirterek, "Kardeşimden ne istedi? Kalp hastası annem 7 aydır oğlunun bıçaklanarak, öldürüldüğünü bilmiyor. Umarım sanık bu dünyada ve öbür dünyada gün yüzü görmez" diye konuştu.

Duruşma çıkışında basın mensuplarını sorularını yanıtlayan acılı abla Nurcan Doğan, ilahi adalete inandığını ifade ederek şunları söyledi: "Adalet yerini bulacak. Buna inanıyorum. Karıncayı bile incitmediğini söyleyen bir kişi, insana nasıl zarar verebiliyor? Canını alabiliyor. Katil kardeşimin yaşama hakkını elinden aldı. Umarım, bu dünyada ölmek için rabbime dua eder. Öyle bir hayatı olsun ki yaşamak istemesin. Hepimizin canını çok yaktı. Aynı acıyı onlar da yaşasın. Savcının indirim talebini kabul etmiyorum. Sanık çelişkili ifadeler verdi. Onun hiçbir savunması yok. Çünkü kardeşimin göreceği, beraber yaşayacağımız çok güzel günlerini elinden aldı. Onun da elinden alınsın. Bu nedenle ağır müebbet almasını istiyoruz."

Annesinin kardeşinin cinayete kurban gittiğini bilmediğini söyleyen Doğan, "Bir anneye bu nasıl söylenebilir ki? Kalp krizinden öldüğünü biliyor. Buna rağmen çok üzgün. Söyleyemedik. Çünkü annem kardeşime çok düşkündü ve kalp hastası. Tek dileğim, ağır müebbetle yargılanmasıdır" dedi.