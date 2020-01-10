Diyarbakır'da 2 ton 80 kilogram esrar ele geçirildi

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçenin güneyinde kalan dağlık ve kırsal alanda 8 Ocak'ta başlatılan 'Kıran-11 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Tolga Topçuoğlu-01 Narko-Terör Operasyonu' başarıyla tamamlandı.
Operasyonda tespit edilen 'teröristlerce kullanılan 2 kış sığınağı' kullanılamaz hale getirildi.
'El yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi'
Lice ilçesinin Yolçatı köyü kırsalında kayalıklar arasına gizlenmiş, jelikan bidon içerisine hazırlanmış, üzerinde elektrik kablosu bulunan, 30 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan, hareket ettirmeye hassas düzenekli el yapımı patlayıcı düzeneği uzman ekiplerce güvenli şekilde yerinde imhası gerçekleştirildi.
Ele geçirilen delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler yerinde imha edildi.
Bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edileceği belirtildi.
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