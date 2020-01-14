İmamoğlu'ndan Demirtaş açıklaması: Benim eşim, nereye gideceğini bilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 20. ilçe belediyesi ziyaretini Sultanbeyli'ye yaptı. İmamoğlu gazetecilerin sorularına cevap verdi.
İmamoğlu, "Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının İstanbul kitapçısında satıldığına dair. Bu yeni bir uygulama mı? Sakine Cansız'ın envanterden bugün çıkarıldığına dair bazı görseller dolaşıyor..." sorusunu şöyle yanıtladı:
'Kitap konusu yıllar önce de başka şekilde eleştiriye sebep olmuştu'
'O kitabın satışını sitemizden iptal ettik'
İBB Başkanı, "Diğer kitapla ilgili olarak; 5 yıldır satışta olan bir kitap. Yeni değil. İstanbul Kitapçısı'nda 5 yıldır satışta. Ama gelen haklı tepkiler üzerine biz, o kitabın satışını sitemizden iptal ettik. Ama bu konu üzerinden bir hamaset oluşturarak, yine bir düşmanlık kurgusu üzerine önce sosyal medyadan başlatıp sonra başka iletişim araçlarına taşıyarak, yani bir nevi böyle toplumu infiale getirmek... Bunlar hoş şeyler değil. Toplumu boş işlerle uğraştırma meselesi" diye ekledi.
İstanbul Kitapçısı'nda devletin kurumları dahil her yerde satılan kitaplar satılıyor ve bu durum yeni değil. Bir kitabın yasallığına da belediye değil resmi kurumlar karar veriyor. Kimse bizim ülke sevgimizi bu tür üretilmiş, suni konular üzerinden test etmesin. pic.twitter.com/S7VEZdy3ku— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) January 14, 2020
'Çok olgun bir tavır olarak görüyorum, destekliyorum da'
İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan oyunu Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Canan Kaftancıoğlu'nun birlikte izlemesine ilişkin şunları söyledi:
'Keşke bu kadınların yaptığına, 10-15 kadın daha eklense'
"Söylenen sözler, ifade edilen tanımlar, tarifler o kadar kötü ki. Üzüntü ile takip ediyorum" diye devam eden İBB Başkanı, "Keşke bu kadınların yaptığına, 10-15 kadın daha eklense. Belki bu ülkede kadın eliyle farklı bir atmosfer doğabilir. Belki bu ülkede, barış ve huzur ortamı oluşabilir. Keşke bunu yapabilsek. Bu konuda biraz erkek çeneleri az konuşsa. Ben sahada gezerken de aynı dili konuştum. Trabzon'da da Diyarbakır'da da İstanbul'da da. Şu anda da görev yapıyorum ve aynı şeyleri konuşuyorum. Bizi hamaset çerçevesi içerisine sığdıramazlar, girmeyiz. Orası, onlara kalsın" ifadelerini kullandı.
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