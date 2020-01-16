Prof. Oktav, İmamoğlu'na tepki gösterdi ve Twitter profilindeki 'Prof. Dr.' unvanını sildi

Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi için kullandığı "Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir" ifadesine tepki gösterdi. Oktav, Twitter profilindeki 'Prof. Dr.' unvanını sildi.

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kitabından uyarlanan tiyatro oyununu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş birlikte izlemişti.

Eşinin bu etkinlikte çekilen fotoğraflarıyla ilgili olarak yöneltilen soruyu cevaplayan İmamoğlu şunları söylemişti:

"Benim eşim, iyi eğitim almış, üniversite bitirmiş, masteri olan doktorası olan bir Türk kadını. Benim eşim, nereye gideceğini bilir. Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da. Eşimin de başta olmak üzere, bana soracak halleri yok. Keşke bu kadınların yaptığına 10-15 kadın daha eklense."

Prof. Dr. Oktav: Esas olan vatanseverlik

İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav ise İmamoğlu'nun bu sözleri üzerine tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu’nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip gecicidir, esas olan vatanseverliktir. — Özden Zeynep Oktav (@ZeynepOktav) January 14, 2020

​Oktav profilinde yer alan unvanı İmamoğlu'nu protesto amacıyla sildiğini açıklayarak "Ekrem İmamoğlu'nun demecinden sonra profilimde yer alan Prof. Dr unvanimi sildim. Unvanlar gelip geçicidir, esas olan vatanseverliktir" ifadelerini kullandı.