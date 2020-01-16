Prof. Şahin: Demet Akalın bu ülkenin önemli bir sanatçısıdır

Prof. Dr. Mehmet Şahin, Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz'ın "Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?" ifadesine karşılık verdi: "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır."

Habertürk'te yayınlanan Türkiye'nin Nabzı programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na randevu vermemesi tartışıldı.

Bu noktada söz alan Hürriyet muhabiri İsmail Saymaz, Erdoğan ile şarkıcı Demet Akalın'ın görüşebildiğini belirtti:

"Demet Akalın'ın bile randevu aldığı Cumhurbaşkanı’ndan 16 milyonluk şehrin belediye başkanının randevu alamaması tuhaf değil mi?"

Programın konukları arasında yer alan Prof. Dr. Mehmet Şahin ise, Saymaz'a "Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesim tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdır" yanıtını verdi.

- İsmail Saymaz: 16 milyonluk şehrin belediye başkanının Cumhurbaşkanı'ndan randevu alamayışı Demet Akalın'ın randevu alması tuhaf görünmüyor mu?

- Mehmet Şahin: Demet Akalın da bu ülkenin önemli bir kesimi tarafından takip edilen önemli bir sanatçısıdırhttps://t.co/UHh0O12zjN pic.twitter.com/HqeD4I1qje — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 16, 2020

​Söz konusu diyalog, sosyal medyada da gündem oldu.