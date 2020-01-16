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12:38 16 Ocak 2020
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    AK Partili Özkan: CHP'liler Kanal İstanbul güzergahında çok ciddi arsalar aldılar, araziler kapattılar

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    Türkiye
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    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, CHP'nin Kanal İstanbul projesine karşı çıkar gibi görünse de aslında desteklediğini savunarak, "Çünkü Kanal İstanbul'un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında, CHP'lilerin çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz" dedi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, kamuoyunda tartışmalara neden Kanal İstanbul projesiyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

    Kanal İstanbul projesine, Montrö Sözleşmesi kapsamında uluslararası bir tepki ve itirazın olmadığını ve bu projenin çevreye olumsuz değil, olumlu etkilerinin olacağını belirten Özkan, "Bugün İstanbul ciddi bir tehdit  altında. Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı bu şehir, her geçen gün artan gemi trafiğine bağlı olarak, köprüden geçen insanlarımızın karşı karşıya kaldığı risklere ve boğazdan geçen feribotların karşı karşıya kaldığı riske baktığımızda, 1990'larda yanan ve 6 ay yangını devam eden tanker facialarının gelecekte karşı karşıya kalınmayacağının garantisini kimse veremiyor. İstanbul'u bu olası facialardan korumak için Kanal İstanbul'a ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

    'İstanbul'un havası, suyu ve denizi korunmuş olacak'

    Bilimsel çalışmalar ve ÇED raporlarına göre, İstanbul için bu projenin bir kazanım olacağını savunan Cahit Özkan, şunları kaydetti:

    "Her şeyden önce 2009'dan bugüne gelinen süreçte, 40'tan fazla üniversitede yaklaşık 200'ün üzerinde profesörün, öğretim görevlisinin yapmış olduğu çalışmalar, hidroteknik, çevre mühendisliği jeoloji, jeofizik çalışmalar neticesinde, ÇED raporları tamamlanmış ve proje çalışması nihayete ulaşmıştır. Bu çalışmaların tümüne baktığımızda, yapılacak Kanal İstanbul'un bir risk teşkil etmeyeceği yapılan ve tamamlanan ÇED raporları çerçevesinde neticelenmiştir. İstanbul'un çevre açısından sadece kazanımları söz konusu olacaktır. Olası gemi kazalarını önlenmek suretiyle İstanbul'un havası, suyu ve denizi korunmuş olacaktır. Kanal İstanbul güzergahında yapılacak çevre çalışmaları da herhangi bir tehlike oluşturmadığı da raporlarla bilimsel olarak ortaya koyulmuştur."

    'Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor'

    Özkan, sözlerinin devamında Kanal İstanbul projesine karşı çıkan CHP'lilerin bu güzergahta arsa kapattıklarını da iddia etti.

    Özkan, "Aslında CHP bu projeye karşı çıkmıyor. Milletimiz CHP'yi dinlemiyor. Eğer dinlemiş olsaydı, bugün İstanbul ve ülkemiz çok ciddi krizlerle karşı karşıya kalacaktı. Ama şunun altını çizeyim; CHP özü itibarı ile bu projeyi destekliyor. Çünkü Kanal İstanbul’un güzergahı olabilecek muhtemel bölgelerin tamamında CHP’lilerin, özellikle parti yöneticileri il ve ilçe başkanları nezdinde çok ciddi arsalar aldıklarını ve araziler kapattıklarını biliyoruz. Demek oluyor ki, CHP bu projeyi sözde karşı çıksa da özde destekliyor" ifadelerini kullandı.

    Kanal İstanbul'un güzergahı.
    © AA /
    Kanal İstanbul'un güzergahı.
    Etiketler:
    Satış, arazi, Arsa, Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul, CHP, AK Parti, Cahit Özkan
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