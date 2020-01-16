Emniyet'ten mahkemeye Tamince yanıtı: Sanığa ulaşılamadı

FETÖ'den açılan 2 soruşturmada takipsizlik verilen, bir davada ise beraat eden iş insanı Fettah Tamince, müştekisi olduğu davada hakkında çıkarılan zorla getirme kararına karşın duruşmaya gelmedi. Zorla getirme kararını uygulamayan Emniyet, mahkemeye 'sanığa ulaşılamadığını' bildirdi.