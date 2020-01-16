Erdoğan: Libya'ya askerimizi gönderiyoruz, tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ateşkesin sona erdiği Libya'da yaşanan gelişmelere değindi ve "Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalması ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığı düşüncesiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 2019 yılına dair değerlendirmelerde bulundu. Yaklaşık 2 saat süren konuşmasında dış politikaya ilişkin olarak da açıklamalarda bulunan Erdoğan, Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeleri 'Türkiye'yi kendi sahillerine hapsetmeye yönelik senaryo' olarak yorumladı.

"Önce KKTC, ardından Libya ile yaptığımız anlaşmalarla bu oyunu da bozduk. Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatı imzaladık" hatırlatmasında bulunan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Türkiye-Libya deniz kıyıları arasında kalan bölgede her iki ülkenin onayı olmadan arama-sondaj çalışmalarının yapılması hukuken artık mümkün değildir. 2020'de bu alamnları ruhsatlandırıp en hızlı şekilde arama ve sondaj faaliyetlerine başlıyoruz. Oruç Reis sismik çalışmalar yürütecek. Libya'daki meşru hükümetin ayakta kalması ve istikrarı sağlamak için bu ülkeye askerimizi gönderiyoruz. Türkiye'nin güvenliğinin sınırlarının dışında başladığı düşüncesiyle tüm imkanlarımızı seferber etmeyi sürdüreceğiz."