İçişleri Bakanlığı: Danimarka uyruklu bir DAEŞ'li ülkesine sınır dışı edildi

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
İçişleri Bakanlığı, "Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün Danimarka uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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