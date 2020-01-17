İSMEK'in Kürtçe kurslarına başvurular başladı, ilgi yoğun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) uzun zamandır gündemine aldığı Kürtçe dil kurs başvuruları başladı. Daha önce Hakkı Savunanlar Platformu ile görüşen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (İSMEK) bünyesinde Kürtçe dil kurslarının açılacağını söylemişti. İBB internet sitesinden; Esenyurt, Kıraç, Fatih, Bağcılar ve Şişli-Mecidiyeköy’de Kürtçe kursları için kayıt alınacağı ilan edildi.

Açıklamada, Kürtçe kursları için başvuruların 25 Ocak tarihine kadar devam edeceği ve her ilçede ders saatlerinin farklı olacağı bilgisi verildi. Bazı ilçelerde kontenjanın 25, bazılarında ise 15 kişiyle sınırlı olacağı belirtildi. Ayrıca tüm ilçelerdeki kurs günleri ve saatleri de değişkenlik gösteriyor. Hem hafta sonu hem de hafta içi kurslar verilecek. Bütün kurslarda toplam 150 kişi için kontenjan açıldı.

Duyurunun ardından Kürtçe dil kursu için başvurular dün başlarken İBB’ye ait İSMEK bünyesinde öğretilen yabancı diller arasına eklenen Kürtçe için çok sayıda başvuru yapıldı. Başvuru süresinin üzerinden henüz 24 saat geçmeden kontenjanları aşan sayıda başvuru yapıldı.

Gazete Duvar'dan Ferhat Yaşar'ın haberine göre, 16 Ocak saat 18.00 saati itibarıyla başvurularda durum şöyleydi:

Esenyurt’ta açılan 25 kişilik kontenjana 37, Esenyurt Kıraç’ta 20 kişilik kontenjana 13, iki kurs açılan Şişli Mecidiyeköy dil okulunun 25’er kişilik kontenjanlarına 100’er, Bağcılar Yıldıztepe’ye 20 kontenjana 41, Fatih dil okuluna 25 kişilik kontenjana 68 başvuru.

Kurslardaki ders saatleri şöyle:

Esenyurt : Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, saat 18.00-21.00,

: Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri, saat 18.00-21.00, Esenyurt Kıraç: Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00-16.00,

Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 13.00-16.00, Şişli-Mecidiyeköy Dil Okulu : Perşembe ve Cuma günleri 18.00-21.00,

: Perşembe ve Cuma günleri 18.00-21.00, Bağcılar Yıldıztepe: Cumartesi ve Pazar günleri sabah 09.00-14.00,

Cumartesi ve Pazar günleri sabah 09.00-14.00, Fatih Dil Okulu: Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-12.00,

Cumartesi ve Pazar günleri 09.00-12.00, Şişli-Mecidiyeköy Dil Okulu: Cumartesi ve pazar günleri saat 14.10-17.10 arasında olacak.

4 ay sürecek kurslar 05.02.2020 tarihinde başlayacak ve 26.06.2020 tarihinde bitecek.