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10:00 17 Ocak 2020
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    Deprem uzmanları arasında 'gezi' tartışması

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    Türkiye
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    Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'ın Kuzey Anadolu Fay Kırığı bölgesine ücretli gezi düzenlemesi tartışmaları da beraberinde getirdi.

    Jeofizik profesörü Övgün Ahmet Ercan, Kuzeybatı Marmara kıyılarında yer alan bölgelere gezi düzenliyor. Ercan'ın yarınki gezisine katılmak isteyenler kişi başı 185 lira verecek. Gezide Kuzey Anadolu Kırığı'nın görülmesinin yanı sıra, manzara fotoğrafı çekilebilecek alanların da gezilebileceği kaydediliyor.

    Deprem gezisine karşı çıkan uzmanlar da var.

    Jeofizik uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, sınıf arkadaşı Prof.Dr. Ahmet Ercan'ın 'Deprem Gezisi'ni akla uygun bulmadığını söyledi. Prof. Dr. Ahmet Ercan'ın sınıf arkadaşı olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi'nden emekli Jeofizik Uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu, deprem gezisi denilince bunun Kuzey Anadolu Fayı'nı kapsaması gerektiğini vurguladı.

    'Tasvip etmiyorum'

    Dr. Gündoğdu şöyle dedi:

    "Ayrıca bunun için de bayağı bir arazi tecrübesi lazım. Açıklamasına göre şarkılı eğlenceli milleti gezdirecekmiş. Böyle bir şeyi hele bu soğuk havada Ocak ayında yapmak bayağı zor bir olay. Muhakkak bu faydan anlayan bir kişinin yanında olması lazım. Örneğin götürdüğünüz yerde olan depremler hakkında bilgi vermesi lazım. Hadi bunları var sayalım ama bu zor bir iş. Ben gidecek olanlara Allah kolaylık versin diyorum. Mantıklı değil tabii. Deprem gezisi yapmak için ocak ayını mı buldu? Hava güzel olsa belki olur. Dediğine göre 1 günlük gezi. Şarköy'den Gölcük'e kadar olan yeri dolaşmak lazım. 1999 Gölcük depreminde ne oldu. 1912 Şarköy depremi hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Hele bu ay hayatta olmaz. Düşünceyi de tasvip etmiyorum. Neye tasvip edeyim ki? Akıl karı değil, bilgi, beyin isteyen bir gezi olmalı. Bu gezi Bizim memlekette bir sürü insan çıkıyor. Katılan olur mu olur. Ama benim için pek geçerli bir niteliği yok."

    '3-4 sene önce iki defa katılmıştım'

    Doğa Hareketleri Araştırma Derneği Başkanı Fuat Agalday ise, daha önce benzer bir geziye katıldığını ama bir ücret ödemediğini ifade etti.

    Agalday, "Aslında öğrendiğim kadarıyla gezi Ganos fayına yapılacak. Çünkü Ganos fayı 1912 yılında kırılmıştı. Beklenen deprem bu fay üzerinde olmayacak. Ganos fayı Tekirdağ bölgesinde ve körfeze kadar olan kısım. Bu nedenle buraya gezi yapılmasında herhangi bir teknik problem görmüyorum. Herhalde hocamız bilgilendirme yapmak için bu geziyi yapmaya uygun görmüş. Bende böyle bir geziye yaklaşık 3-4 sene önce iki defa katılmıştım. Orada fayın geçtiği yerler, köyler, 1912 kırığının olduğu yerlerde bir gezi yapılmıştı. Güzel olmuştu ve bilgi sahibi olmuştuk" şeklinde konuştu.

    Fuat Agalday "Ben katıldığım gezide ücret ödediğimi hatırlamıyorum" diyerek sözlerinin devamında "Bu bir tercih meselesi. Bunun da bir maliyeti olduğuna göre ücretli olarak yapılmış, yapılabilir. Önemli olan buradaki daha çok bilgilendirme yapmak. Katılanlar o bölgedeki bazı yerlerde fay aynalarını görebilirler. Yüzey kırığının geçtiği yerleri görebilirler. Ben faydalı olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

    'Çok anlamsız bir şey, tabii ki katılmam'

    Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan bazı vatandaşlar da geziyle ilgili görüşlerini dile getirdi.

    'Böyle bir geziye para verip katılır mısınız' sorusuna Tunç Sezer, "Ben katılmam. Deprem fayına para verip gidip görmenin ne manası var ki? Oraya para verdim gittim. Bu kırılacak, biz öleceğiz mi diyeceğiz. Çok anlamsız bir şey. Tabii ki katılmam" ifadelerini kullandı.

    Barış Koçan, "Fayda ve zarar açısından düşünmek lazım. Bize şahıs olarak ne katacak? Ben kendime şahsıma çok bir şey katacağını zannetmiyorum. Ama tabii ki katılmak isterim. Fiyatı çok makul bir fiyat değil" dedi. Bir diğer vatandaş ise "Depreme faydalıysa katılırım yani ama faydalı değilse katılamayız. Bir geziye 185 lira vermeyiz" şeklinde konuştu.

    Ahmet Ercan ise geziyle ilgili basına açıklama yapmak istemedi.

    Etiketler:
    gezi, Övgün Ahmet Ercan, Tartışma, uzman, Fay, deprem
    Topluluk kurallarıTartışma
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