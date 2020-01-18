Rahşan Ecevit devlet mezarlığına, eşi Bülent Ecevit'in yanına defnedilecek

Rahşan Ecevit-Bülent Ecevit Bilim Kültür ve Sanat Vakfı Başkanı Emrehan Halıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisini aradığını ve Rahşan Ecevit'in devlet mezarlığına defnedileceğini söylediğini açıkladı.

Rahşan Ecevit için yarın öğle Kocatepe Camii'nde cenaze töreni düzenlenecek.