Silahlı saldırıya uğrayan Nakşibendi şeyhi hayatını kaybetti

Bitlis'in Güroymak ilçesinde Nakşibendi şeyhi Muhammed Ziyaeddin'in torunu ve bölgenin kanaat önderlerinden Bitlis Güroymak Medresesi Başmüderrisi Abdülkerim Çevik, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Ağır yaralanan Çevik, ambulansla kaldırıldığı Güroymak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından gözaltına alınan Y.Ş'nin üzerinde 3 ruhsatsız silah bulundu.
Süleyman Soylu: Çok hüzünlüyüm
Çevik’in ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Çok hüzünlüyüm. Bir alimin ölümü, bir alemin ölümüdür. Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim Çevik Allah’a yürüdü. Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.
Çok hüzünlüyüm...— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) 19 января 2020 г.
Bir alimin ölümü bir alemin ölümüdür.
Bitlis Güroymak (Norşin) Medresesi Başmüderrisi Seyda Abdülkerim ÇEVİK Allah’a yürüdü.
Allah rahmet eylesin... pic.twitter.com/fS6BPaOb2g
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