Kayıt
08:59 20 Ocak 2020
Canlı Yayın
    Arama

    Doğa Koleji'nin yeni patronu: Maaşlar ödenince birbirimize sarıldık

    © Fotoğraf : İTÜ
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 13
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/images/104113/93/1041139392.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202001201041139419-doga-kolejinin-yeni-patronu-maaslar-odenince-birbirimize-sarildik/

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adına Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Serhat Özeren, "Psikolojik süreç en zor olanıydı. Hele cuma günü pik noktaya ulaştı, maaşların ödendiği anda hepimiz birbirimize sarıldık, çok duygulandık" dedi.

    İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) adına Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Serhat Özeren, Hürriyet'ten Nuran Çakmakçı'ya açıklamalarda bulundu.

    "Doğa Koleji’ni İstanbul Teknik Üniversitesi aldı, İTÜ uhdesine girdi. Üniversitemiz 2023’te 250’nci yılını kutlayacak yüz binlerce mezunu olan bir yapı. Doğa Koleji’nin öğretmen, personel, öğrenci ve velileri artık bir sorun yaşamayacak. İTÜ kalitesi ve tecrübesiyle başarılarından konuşacağımız yıllarımız olacak. Huzur, mutluluk ve başarı vaat ediyoruz" diyen Özeren, şöyle devam etti:

    • Doğa Koleji’nin ismine ilişkin şimdilik bir değişiklik düşünülmüyor. Özellikle matematik, fen konularında İTÜ yetkinliğinden büyük fayda görecekler. Bunun yanında yabancı dil konusunda ileri seviye bir yaklaşımla karşılaşacaklar. Yıllardır İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları’nı yönetiyoruz. Bu alanda büyük bir deneyime sahibiz. Çocukların başarısının nasıl yükseldiğini, öğretmenlerin yetkinliklerinin nasıl arttığını, personelin dünyaya bakışının nasıl değişeceğini hep birlikte göreceğiz. Doğa’nın ismini değiştirmek istemiyoruz. İTÜ’nün himayesinde olduğunu söyleyebiliriz. Biz bunu kurumsal bir rol modeliyle oluşturmak istiyoruz. İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca buranın kurumsal temsilcisi olacak. Kurumun profesyonel çalışanları ne olursa olsun İTÜ’nün rektörü buranın kurucu temsilcisi. Ben de profesyonel yapının Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstleniyorum. Kolej, İTÜ ailesinin malı. Doğa da bu yolculukta bizimle yer alacak.
    • Toplam iki aya denk gelen maaşlar ödendi. Ama kalan maaşlar da çok kısa sürede hesaplara yatacak.

    'Teklif İTÜ'den gitti'

    • Doğa Koleji öğretmenlerinin maaşlarını alamadığı, öğrencilerin eğitimden geri kalmaya başladığı duyulmaya başlayınca Doğa gibi büyük bir öğrenci kitlesine sahip güçlü ve kurumsal bir yapının üniversitemiz bünyesinde olması gerekir düşüncesiyle ilk teklif İTÜ’den gitti. Bu süreçte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük payı oldu. Kendisi, ‘İTÜ bu sorunu çözsün’ talimatını verdiğinde o gün bizim için süreç başladı. Kamuoyuna ‘Bize güvenin, süreci yönetiyoruz’ dedik. Ancak bu süreç en çok maaş alamayan öğretmen, personel ve velilerimizi üzdü. Elbette bizleri de üzdü. Son dönemde öğretmenlerimizin yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle ciddi bir yıpranma, tahribat oluşmaya başlamış. Bankalarla konuşmaya başladık. Teknik yapıyı inceledik. Bankalar nezdinde borçları detaylandırdık.
    • Türk annelerinin öğretmenlerinin bu zorluk altında neler yapabileceğini, ne kadar fedakâr, ne kadar azimli güçlü duruşlar sergilediğini gördük. Dünyayı değiştirebilecek anneler gördük burada. Bu kararlılıkların altında, önlerinde hiçbir engel duramayacağını da gördük. Böyle kuvvetli bir irade bize güç verdi. Türk insanının, Türk kadınının bu özelliği ile bu zorlukları aşabildik. 

    'Maaş operasyonu saat 06:00'da başladı'

    • Tabii ki çalışanlar için maddiyat önemli. Eve ekmek götürecek, çocukların bakımı sağlanacak. Bu süreçleri son iki aydır çalışanlarımızla birlikte yaşadık. Psikolojik süreç en zor olanıydı. Hele cuma günü pik noktaya ulaştı, maaşların ödendiği anda hepimiz birbirimize sarıldık, çok duygulandık. Maaşların ödenmesi için özellikle son bir haftadır çok çalıştık. Operasyonun içinde birkaç banka var. Bu operasyon aslında bir haftadır devam ediyordu. Bütün bankalar cuma günü sabah 06.00’dan itibaren özel izinle operasyona başladılar. Saat 09.00’dan itibaren banka yetkilileri ile üniversitemizde toplandık. Bir yandan yöntemler araştırılıyor, para gönderilmek isteniyor ama sıkıntılı durumlar da var. 17.30’da düğmeye bastık. Tıkır tıkır bütün maaşlar geçmeye başladı. Herkes duygulanarak birbirine sarılmaya başladı. Hiç kimsenin maddi beklentisi yok, kimse bir şey kazanmıyor. Ama öğretmenlere, çalışanlara o aylardır bekledikleri paraların gitmesi çok önemliydi. Duygu yüklü anlardı. Parasal problemleri biraz daha arkaya atacak şekilde çalışmalara başladık, ancak beklenmedik senaryolarla karşılaşmamak için her türlü senaryoya hazırlıklıyız, tedbirlerimizi aldık.

    'Borçları yapılandırdık'

    • Doğa Koleji devir sürecinin ilk basamağı borç yükü ayrıştırmasıydı. Bu konular ticari sır niteliğinde olduğu için paylaşmayacağım. Ancak Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak’ın desteği bu noktada devreye girdi. Bankalarımızın genel müdürleri elini taşın altına koydu. Bu bir şirket kurtarma operasyonu değil, Doğa Koleji’nin yeniden yapılandırılma sürecidir. Bankalar, Doğa Koleji’ne hizmet sağlayan şirketler ve tüm unsurlar analiz edildi. İlk başta İTÜ Vakfı olarak ortaya çıktık. Ancak ikinci açıklamada süreç İTÜ üzerinden ilerlemeye başladı. Borç yükü  bir yana asıl önemli konu öğretmen ve personel maaşlarıdır. Ara çözüm geliştirdik. Biz Doğa’ya para vermiyoruz, borçları ödeyip yapılandırıyoruz. Doğa’yı yönetim olarak devraldık. Saçaklıoğlu Ailesi’ne bir para ödemedik.
    Etiketler:
    MEB, ödeme, Sarılma, Serhat Özeren, maaş, Doğa Koleji, İTÜ
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Karanlık Sular kategorisinde birinci seçilen Fabien Michenet'in fotoğrafı.
    2019 Okyanus Sanatı Sualtı Fotoğraf Yarışması'nın kazananları
    Yeni yılınız kutlu olsun!
    Yeni yılınız kutlu olsun
    İnfografik
    Türk Akım doğalgaz boru hattı
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet