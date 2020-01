Prof. Verimli: Aşı yaptırmayanları bundan sonra muayenehanemin kapısından sokmayacağım

Hürriyet gazetesinden Fulya Soybaş'ın haberine göre, aşı karşıtlarına en sert tepki Psikiyatrist Prof. Dr. Arif Verimli'den geldi. "Bu insanlar madem bilimle ilgilenmiyor bana da tedaviye gelmesinler" diyen Verimli, devamla "Hukuki ve etik anlamda hasta reddetme hakkım var. Aşı yaptırmayanları bundan sonra muayenehanemin kapısından sokmayacağım" ifadesini kullandı.

Verimli, aşı karşıtı meslektaşlarına da tepki gösterdi. "Belki bir unvana sahipler ama bilimin kendisinden uzaklar" diyen Verimli, aşı karşıtlarını bilimsel olmayan verilerle yanlış yönlendirdiklerine inanıyor. Verimli, bunun için bir tabir bile geliştirdi: "Maalesef ki bu meslektaşlarımız tıbbın Çiftlik Bank'ı, birer Tosun'u..."

'Bazıları stratejik silahlar kadar önemli'

Aşılar hakkında menfi söz söyleyene 'halk sağlığı düşmanı' yaftası yapıştırılıyor diyor Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta ve ekliyor, "Aşılar toplum sağlığının korunmasında çok önemlidir ve bunlardan bazılarının silahlar kadar stratejik önemi vardır..."

'İtiraz olmasın istiyorlar'

Piyasada kızamık, kızamıkçık, difteri, boğmaca, suçiçeği, verem, zatürre gibi onlarca aşı olduğuna değinen Küçükusta "Aşı üreticileri her ürettikleri yeni aşı hiçbir itiraz olmadan kabul edilsin istiyorlar. Oysa her aşı, ticari bir ürün oldukları unutulmadan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Her çıkan yeni aşının yapılması şarttır diye bir şey yok" diyor.