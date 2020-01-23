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07:16 23 Ocak 2020
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    Haftada ortalama 5 kişi jigolo çetesinden şikayetçi oluyor

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    İşsiz ve kolay yoldan para kazanmak isteyen gençlerin, jigolo dolandırıcılarının kurbanı olduğu belirtiliyor. Bazen telefona gelen 'firmamıza yüksek kazanç elde etmek isteyen bay üyeler alınacaktır' mesajına verilen yanıtın ya da internetten başvurulan bir sitenin çok sayıda mağdur genç yarattığı ifade ediliyor.

    Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre Türkiye'nin en büyük adliyesine haftada ortalama 5 kişi, jigolo çetesinin mağduru olduğunu belirterek şikayet başvurusunda bulunuyor. Utandığı için başvuru yapmayanların oranı ise azımsanamayacak kadar çok. 

    'Paraya ihtiyacım vardı'

    İstanbul Adliyesi’nin koridorlarında bir genç savcıya şikâyette bulunup, ifade vermek için bekliyor. Avşar'ın sorduğu bir genç, şikâyetçi olduğu konuyu anlatmaya utanıyor. Söze, “Abla ben öyle biri değilim” diye başlayan genç, işsiz olduğunu ve dizilerde oyuncu olmak için bazı sitelere başvuru yaptığını söylüyor:

    © DHA /
    'Jigolo adayları'nı dolandırdılar: Gerçek mağdur sayısı 100'ü geçebilir, vurgun miktarı 1 milyon TL'yi bulabilir
    “Paraya ihtiyacım vardı. Telefondaki kişi jigolo olarak para kazanabileceğimi vs. söyledi. Ancak 'üye olman lazım' dedi. Kabul ettim. İstedikleri para miktarı yüksekti. ‘Peki sana yardımcı olalım sen 150 TL yatır’ denildi. Benden kimlik bilgilerimi vs. aldılar. Parayı yatırdım. Daha sonra beni bir kadın aradı, ‘Akşam beraber vakit geçirelim vs. dedi. Kabul ettim. Telefonu kapatmamın ardından beni ilk arayan adam tekrardan aradı. ‘Kadınla buluşmaya gitmeden önce bize para yatırman lazım’ dedi. Ancak ben para yatırmayacağımı belirttim. Şüphelenip paramı geri istedim. Telefon kapandı.” 

    Pişman olduğunu söyleyen genç, “İnternetten araştırdım bir sürü kişiyi mağdur etmişler. O nedenden adliyeye gelip şikâyetçi oldum” diye konuşuyor. 

    'Bulaşmak istemezdim'

    Antalya’da yaşayan E.K. iletişim fakültesi mezunu. Uzun süre iş arayıp bulamadığını aktaran E.K., “Ben bu tarz işlere bulaşmak istemezdim. Ancak bir sürü iş başvurusu yaptım. Kimse dönüş yapmadı” diyor.

    İnternette jigolo ilanı ile karşılaştığını aktaran E.K., “Sanki o an şeytan beni dürttü. Başvuru formu doldurdum. Sonra biri aradı. ‘Gold mu VIP mi?’ diye sordu. VIP üyeliğinden daha fazla para kazanacağım söylendi. Ben de 2 bin TL borç alıp üye oldum. Aynı gün aradığım numaraya bir daha ulaşamayınca dolandırıldığımı anladım” diye konuşuyor.

    Emniyete ve savcılığa gidip şikâyette bulunmadığını belirten E.K., “Param gitti bir de dillere dolanmak istemedim” ifadelerini kullanıyor.

    Etiketler:
    Adliye, Başvuru, Üyelik, işsizlik, kazanç, Dolandırıcılık, Şikayet, Çete, jigolo, Telefon
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