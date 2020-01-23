YSK üyeliği seçim süreci tamamlandı, yeni başkan yarın belli olacak

Yargıtay ve Danıştay'dan YSK'ya seçilen 6 yeni üye, yarın göreve başlayacak. YSK'nın 11 üyesi, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine yeni başkanı seçecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven ile 5 üyenin görev sürelerinin dolması nedeniyle Yargıtay ve Danıştay'da yapılan seçimler sonuçlandı.

Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin bugün gerçekleştirilen beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.

Danıştay Büyük Genel Kurulu'nca dün tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.

YSK yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak

YSK'ya seçilen Yener, Akgün, Usta, Ürker, Öğüt ve Özübek, yarın göreve başlayacak.

Yeni üyeleriyle ilk kez toplanacak olan ve 11 üyeden oluşan YSK'nın yeni başkanı yarınki toplantıda seçilecek.

YSK'da Yargıtay'dan seçilen Başkan Sadi Güven, Faruk Kaymak ve Refik Eğri'nin, Danıştay kontenjanından seçilen üyeler Zeki Yiğit, İlhan Hanağası ve Nakiddin Buğday'ın görev süreleri bugün dolacak.