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14:09 23 Ocak 2020
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    Palu ailesi davası: Tuncer Ustael için ağırlaştırılmış müebbet istemi

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    Türkiye
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    Palu ailesi davasında savcı, Tuncer Ustael hakkında Meryem Tahnal'ı 'nitelikli öldürme' ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl, 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezası talep etti.

    Kamuoyunda 'Palu ailesi' olarak da bilinen davanın 5. duruşması Kocaeli Adliyesi’nde görüldü. Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya; Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael ile Hava Palu, İsa Palu, Fatih Palu, Ayşe Palu ve avukatları katıldı. Aile üyeleri, güvenlik önlemleri eşliğinde, adliye binasına arka kapıdan alındı.

    Mahkemede söz alarak, savunma yapan Tuncer Ustael, kendisinin değil Tahnal ailesinin suçlu olduğunu öne sürdü. Ustael, "Ben bu suçlamaları kabul etmiyorum. Harun Palu'nun ifadeleri de yanlıştır. Tahnalların çok sayıda cinayetlerinin ortaya çıkmaması için Meryem'i öldürdüler" dedi.

    Baba Harun Palu ise tanık sıfatıyla duruşmaya katıldı. Mahkemede söz alan Palu, "Ben olay tarihinde Meryem'in kocasını öldürdüğüm için cezaevindeydim. Tahliye olmadan önce Fatih Palu benim yanıma ziyarete geldiğinde kendisine Meryem'i sordum. Tuncer'in Meryem'i öldürdüğünü, öldürmeden önce 25 gün aç bıraktığını, öldürdükten sonra da Körfez ilçesinin 95 Evler mevkisine gömdüğünü söyledi. Hava'ya olayı sorduğumda, Meryem'in Tuncer tarafından sürekli dayak yediğini ama kimin gömdüğünü bilmediğini söyledi. Daha sonra ben cezaevinden çıktığımda eşim Hava'yı alarak karakola gittim, şikayetçi oldum. Kızımın cenazesini bulamadılar ve dosya kapandı" diye konuştu. 

    'Kan davasını bitirmek için evin tapusunu istediler'

    Cezaevinde kaldığı dönemde Hava Palu'nun kendisini sık sık ziyaret ettiğini söyleyen Harun Palu, "Hava bir gün cezaevinde yanıma gelip, Tahnal ailesinin kan davası başlattığını söyledi. Bizi sürekli tehdit ediyorlarmış ve kan davasını bitirmek, olayı kapatmak için evin tapusunu vermemi istedi. Ben Tuncer'e değil Hava'nın kendi kardeşine vermesini isteyerek tapuyu verdim. Daha sonra Hava, tapuyu Tuncer'e vermiş, Tuncer de o parayı yemiş" dedi. 

    'Meryem ilk göz ağrım, onu ölmeden gömer miyim?'

    Hava Palu ise kendilerinin suçsuz olduğunu öne sürerek, "Ben Tuncer'e yardım etmedim. Meryem, benim ilk göz ağrım. Onu ölmeden mezara koyar mıyım, ona kıyar mıyım? Bu Tuncer'in dedikleri hep yalan. Buna inanmayın. Eşimin dedikleri doğrudur. Bunun yalanlarına inanmayın. Meryem ve Melike'yi biz öldürmedik. Ben yavrularımı öldürmek istemedim. Kızımı da kendisi gibi yalancı etti. Ben onların yüzünden cezaevinde yatıyorum. Cezaevinde çok mağdurum, tahliyemi istiyorum" diye konuştu. 

    Savcı, Tuncer Palu için ağırlaştırılmış müebbet istedi

    Cumhuriyet savcısı, açıkladığı mütalaasında sanık Tuncer Ustael'in, Meryem Tahnal'ı 'nitelikli öldürme', ve 'tasarlayarak canavarca hisle eziyet çektirerek öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına, 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçundan 5 yıl hapse, 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

    Diğer sanıklar Hava Palu, İsa Palu, Ayşe Palu, Emine Ustael ve Fatih Palu hakkında ise 'Meryem Tahnal'a yönelik öldürme suçuna yardım etmek', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak' suçlarından üst sınırdan ceza talep edildi. Ayrıca İsa Palu'nun 'Meryem Tahnal'a ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanmak' suçundan da cezalandırılması talep edildi.

    Mahkeme heyeti tarafından Meryem Tanhal'ın adli emanetteki kimliğinin, İl Nüfus Müdürlüğü'ne gönderilerek, ölüm ilanının verilmesi kararı alındı. Duruşma, 13 Şubat'a ertelendi.

    Etiketler:
    Meryem Tahnal, Melike Tahnal, Palu ailesi, Harun Palu, Fatih Palu, Havva Palu, Emine Palu, Ayşe Palu, Palu, İsa Palu, Eziyet, Ağırlaştırılmış müebbet
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