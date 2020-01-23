Kılıçdaroğlu: Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyum atanması Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasına Twitter hesabından "Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor" yorumunu yaptı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Bilim ve Sanat Vakfı’na kayyum atanmasını eleştirdi.

"Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor" diyen Kılıçdaroğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'Dedik ki ‘Devlet kinle, öfkeyle, intikam duygusuyla yönetilmez’. ‘Devlet; adaletle, liyakatle yönetilir’

Anadolu topraklarında ilk vakıf 1048’de kuruldu… Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli kurtuluş savaşı sırasında bile vakıfların gelirine el sürmedi

2. Dünya Savaşının en zor günlerinde dahi İnönü vakıfların gelirlerine dokunmadı… Vakıflar, hizmet kuruluşlarıdır. Vakıflar, malvarlıklarını topluma adamış kurumlardır

Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye'nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor... pic.twitter.com/TLTD4deEWr — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 23, 2020

​Bilimi ve sanatı geliştirmek için kurulan bir vakfı, siyasi hesaplaşmanın aracı haline getirmek kimseye yarar getirmez

Bilim ve sanatı büyütmek isteyen bir vakfa, siyasal intikam alma amacıyla kayyum atamak, en hafif deyimiyle ahlaki değildir

Bilim ve Sanat Vakfına kayyum atanması, Türkiye’nin adaletle yönetilmediğini gösteriyor

Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor.’