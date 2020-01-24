Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem

Elazığ'da bugün 20.55 sularında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından 6.8 büyüklüğünde olduğu açıklanan deprem Türkiye'nin birçok şehrinde ve Kuzey Irak'ta da hissedildi.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler https://t.co/7SbZfjtgiX pic.twitter.com/TV5GLUAqs9 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2020

​NTV yayınında konuşan AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu, "Ekiplerimiz bir yıkım var mı, enkaz altında olan var mı, incelemelere başladı. Yakından takip ediyoruz" dedi.

​AFAD, "Elazığ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi" açıklamasında bulundu.

#DEPREM: Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — AFAD (@AFADBaskanlik) January 24, 2020

​Kandilli Rasathanesi, ilerleyen dakikalarda depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini 5.0 kilometre olarak revize etti.

Kandilli Rasathanesi, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini 5.0 kilometre olarak revize ettihttps://t.co/7SbZfjtgiX pic.twitter.com/MsO2avXLDo — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 24, 2020

​

Ayrıntılar geliyor...