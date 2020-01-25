RTÜK depremle alakalı provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, depremle alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlattı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), depremle alakalı radyo ve televizyonlardaki provokatif yorum ve haberler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

RTÜK'ün açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Dün akşam ülkemizi derinden sarsan Elazığ merkezli deprem sonrası bazı medya hizmet sağlayıcı kuruluşların toplumu provoke etme amaçlı ve yanlış yönlendirme amacı güden yayınlar incelemeye alındı. Yapılan inceleme sonucunda uzmanlar tarafından yazılan ve ilgili kuruluşlara ağır idari yaptırım öneren raporlar Kurula sunuldu."